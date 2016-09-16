Diyarbakır'da yıldırım düştü; 1 ölü 6 yaralı!

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, tarlada çalışan köylülerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dolunay Mahallesi'nde 7 kişinin çalıştığı tütün tarlasına yıldırım isabet etti.

Yıldırım çarpan köylülerin yakınlarının durumu iletmesi üzerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı 7 kişiyi Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen yaralılardan henüz kimliği öğrenilmeyen 1 kişi yaşamını yitirdi. 1'i ağır 6 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Hastanenin önüne gelen köylülerin yakınları sinir krizi geçirdi.