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Diyarbakır'da yardım kuyruğu

Diyarbakır Valiliği'nin yardım yapılacağı açıklamasının ardından Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 200 binden fazla başvuru yapıldı.

20 Mart 2009 02:00

Diyarbakır’da yardım yapılacağına dair valiliğin dağıttığı 22 bin mektubundan ardından Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 200 binden fazla başvuru yapıldı.

Vali Hüseyin Avni Mutlu’nin Diyarbakır’da vatandaşlara 22 bin mektup göndererek seçimden sonra beyaz eşya ve 1200 TL’ye kadar para yardımı yapılacağını duyurmasının ardından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı önünde uzun kuyruklar oluştu
Vali Mutlu’nun gönderdiği mektuplarla vakfa gelen maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar, her türlü yardımdan yararlanmak için dilekçe vermeye başladı.

2 liraya dilekçe

Vatandaşların çoğu dilekçelerini, vakfın önünde bekleyen ve ellerinde sadece çoğaltılmış dilekçe örneği olan arzuhalcilerden aldı. Vatandaşlar, tanesi 2 liradan satılan üzerine kimlik bilgileri ve adreslerini yazdırdıkları dilekçeleri vakfa vererek, sonucun yazılı olarak veya SMS yoluyla bildirilmesini istedi. Vakfa yardım almak için şimdiye kadar 200 binden fazla kişi başvurdu. (DHA)

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