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Diyarbakır'da yardım izdihamı

Diyarbakır Valiliği'nden yardım almaya çalışan ihtiyaç sahiplerinin yoğunluğu PTT önünde kalabalığa neden oldu.

09 Mart 2009 02:00

Diyarbakır Valiliği'nin verdiği para yardımı devam ediyor. Yardım almaya çalışan ihtiyaç sahiplerinin yoğunluğu PTT önünde kalabalığa neden oldu.

Valiliği'nin, yoksullara 8 ay boyunca yapacağı 1200 TL'lik yardım, kentin dört tarafından izdiham ve uzun kuyruklara neden oldu. Kentteki yoksul aileleri belirlemek için yaptığı anket çalışmasının ardından, 8 ay boyunca 200'er TL yardımı PTT şubeleri aracılığıyla dağıtımında yine uzun kuyruklar oluştu. Valilik, belirlediği kişilere cep telefonu aracılığıyla, Vali Hüseyin Avni Mutlu imzasıyla, ``Temmuz ayından bu yana yaptığımız yoksulluk anketini tamamladık. Ankette gıda ve nakdi yardım talebiniz nedeniyle size yardım yapılmasına karar verilmiştir. Bu münasebetle 2009, yılı içerisinde ailenize 1200 TL, nakdi yardım desteği sağlanacaktır. Bu yardımı postanelerde nüfus cüzdanınızı göstererek yardımları bizzat alabilirsiniz. İlk 4 ay 200 TL, son 4 ay 100 TL olmak üzere toplam 1200 TL ödeme gerçekleştirilecektir'' yazılı mektup ve cep telefonlarına mesaj gönderdi. Mektubu ve mesajı alan vatandaşlar, PTT şubelerine akın edince yine zaman zaman izdiham ve yoğunluğa sebep oldu.

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