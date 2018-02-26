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Diyarbakır'da yankesici ve kapkaççılara özel harekat timli operasyon 

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da polis, kentte değişik tarihlerde meydana gelen 16 kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karıştığını belirlediği kişilere yönelik özel harekat timlerinin de katıldığı operasyon düzenledi

26 Şubat 2018 18:58

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da polis, kentte değişik tarihlerde meydana gelen 16 kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karıştığını belirlediği kişilere yönelik özel harekat timlerinin de katıldığı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 4\'ü tutuklanırken, 8\'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte vatandaşın mal varlığına karşı işlenen asayiş suçlarının soruşturulması ve aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı araştırma başlattı. Kentte değişik tarihlerde meydana gelen 16 ayrı yankesicilik, kapkaç ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili, KGYS, (MOBESE) kamera görüntülerini detaylı incelemeye aldı. Mağdurların ifadelerini alarak teşhis ettikleri kişilerin kimliklerini belirleyen polis, harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı 48 ekipten oluşan 160 polis, tespit edilen kişilerin bulunduğu 16 ayrı adrese sabah saat 06.00\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheli kişilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 1 şarjör ve 17 fişek, 1 pompalı av tüfeği ile bu tüfeğe ait 12 fişek, 1,18 gram uyuşturucu madde, 560 lira para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevkedilen 15 şüpheliden 4\'ü tutuklanırken, 8 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşı küçük 3 kişi ise savcılık talimatı ile Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince, ailelerine teslim edildi.

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