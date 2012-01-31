-Diyarbakır'da yangın: 6 ölü, 2 yaralı DİYARBAKIR (A.A) - 31.01.2012 - Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Ilgın köyünde bir evde çıkan yangında aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi öldü, 2 çocuk da yaralandı. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, köyde geçici köy korucusu olarak görev yapan Mehmet Hanifi Yılmaz'a ait evde saat 05.15 sıralarında yangın çıktığını söyledi. Toprak, olayın çok üzücü olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Yangının, sobadaki kömürün benzinle tutuşturulması sonucu meydana geldiğini değerlendiriyoruz. Yangında aynı aileden 4'ü çocuk 2'si yetişkin 6 kişi yaşamını yitirdi. Biri 5 yaşında, diğeri ise 16 yaşında 2 çocuk da yaralandı. Yaralılardan küçük olan çocuğun durumu ağır. Yaralılar, Dicle Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.''