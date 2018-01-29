T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da, valilik binasının yakınındaki patlamaya 6 gözaltı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da geçen cumartesi günü valilik binasının yakınında çöp konteynerinde meydana gelen patlamayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı

29 Ocak 2018 15:09

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da geçen cumartesi günü valilik binasının yakınında çöp konteynerinde meydana gelen patlamayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Merkez Yenişehir ilçesinde geçen Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında valilik binasının yakınında, Ekinciler ve Lise caddelerinin kesiştiği noktada çöp konteynerine bırakılan piknik tüpüyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, infilak etti. Paniğe neden olan patlamada, ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından polis ekipleri, patlayıcıyı bırakan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, dün yapılan operasyonla 6 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin iş yerlerinde ve örgüt evi olarak kullandıkları evlerde yapılan aramalarda bardak tipi 5 el yapımı patlayıcı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3 koli bandı, 1 çift gri beyaz ve 2 çift gri inşaatçı eldiveni, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 hassas terazi, yastık kılıfı içerisine saklanmış 14 şeffaf poşete sarılı uyuşturucu madde, 60 gram ağırlığında yeşil renkli uyuşturucu madde, 1 sim kart takılı bataryasız cep telefonu, sigara paketi içerisinde 2 gram uyuşturucu madde, sigara paketi içerisinde şeffaf renkli naylon malzeme içerisinde 10 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DİYARBAKIR DHA DİYARBAKIRMerkez YenişehirCumartesiEkinciler ve LisePaniğeOlayınEkipler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24