Diyarbakır'da, valilik binasının yakınındaki patlamaya 6 gözaltı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da geçen cumartesi günü valilik binasının yakınında çöp konteynerinde meydana gelen patlamayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Merkez Yenişehir ilçesinde geçen Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında valilik binasının yakınında, Ekinciler ve Lise caddelerinin kesiştiği noktada çöp konteynerine bırakılan piknik tüpüyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, infilak etti. Paniğe neden olan patlamada, ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından polis ekipleri, patlayıcıyı bırakan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, dün yapılan operasyonla 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin iş yerlerinde ve örgüt evi olarak kullandıkları evlerde yapılan aramalarda bardak tipi 5 el yapımı patlayıcı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3 koli bandı, 1 çift gri beyaz ve 2 çift gri inşaatçı eldiveni, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 hassas terazi, yastık kılıfı içerisine saklanmış 14 şeffaf poşete sarılı uyuşturucu madde, 60 gram ağırlığında yeşil renkli uyuşturucu madde, 1 sim kart takılı bataryasız cep telefonu, sigara paketi içerisinde 2 gram uyuşturucu madde, sigara paketi içerisinde şeffaf renkli naylon malzeme içerisinde 10 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.