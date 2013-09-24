Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu başlatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde, Lice ilçesi Ortaç ve Yalaza köyü arazisinde, uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik bugün operasyon başlatıldığı bildirildi.

Operasyonda, 24 jandarma özel harekat ve komando timi ile 3 polis özel harekat timi tarafından güvenlik tedbirlerini içeren çember oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve adli jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde arama faaliyetlerine başladığı belirtildi.

Operasyona, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığınca genel maksat helikopterleri, taarruz helikopterleri, insansız hava aracı ve zırhlı araçlarla destek sağlandığı aktarılan açıklamada, "Operasyon ile ilgili adli işlemler, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı soruşturma dosyası çerçevesinde verilen yetkiler kapsamında yürütülmektedir" denildi.