-DİYARBAKIR'DA TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT SİLAHLAR BULUNDU DİYARBAKIR (A.A) - 22.03.2011 - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2. Piyade Tugay Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arazi araması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Kulp ilçesi Mahar mevkisinde bir mağara içerisinde çalılıklar altına gizlenmiş vaziyette terör örgütü PKK'ya ait olduğu değerlendirilen 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet savunma tipi el bombası, 59 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet hücum yeleği, 1 adet el dürbünü, 1 adet el dürbününe ait taşıma çantası, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılacağı değerlendirilen 13 adet pil, 7 metre telefon ve elektrik kablosu ve 2 kilogram çeşitli muhtelif gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Kulp Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla olayla ilgili adli tahkikata başlanmış olup, devam etmektedir.''