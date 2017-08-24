Diyarbakır'da tarihi eser dolandırıcısının oyununu polis bozdu

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'dan batı illere tarihi eser sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan polis, operasyon düzenledi. Üzerinde Viking ve Meryem Ana figürü yer alan 2 heykel bulunan şüphelinin, objeleri altın suyuna batırararak tarihi eser görüntübü verdiği ortaya çıkardı.

Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır\'dan batı illerine tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde bilgi aldı. Polis, şüphelinin elindeki objeleri batı illerine sevk etmek üzere otogara gittiğini tespit ederek takibe aldı. Polis şüpheli Ö.K.\'yi otogar yakınında otobüse bindiği sırada gözaltına alarak, arama yaptı. Ö.K.\'nin üzerinde Viking ve Meryem Ana heykeli bulundu. Ele geçirilen objelerle birlikte Ö.K., Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Burada yapılan araştırma ve incelemede Ö.K.\'nin batı illerine sevk etmek istediği objeleri altın suyuna batırarak, tarihi eser görüntüsü vermeye çalıştığı belirlendi. Objeleri batı illerine götürerek çeşitli kişileri dolandırma hazırlığı yaptığı tespit edilen Ö.K. işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Ö.K. adliyede serbest bırakıldı.

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