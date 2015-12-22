Diyarbakır'da Sur yürüyüşüne polis müdahalesi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 20 gün önce başlayan sokağa çıkma yasağına karşı kent genelinde yapılan “hayatı durdurma” çağrısı karşılık buldu. Kent genelinde eczane ve fırınların dışında esnaf kepenk açmazken, şoförler kontak kapattı, öğrenciler okula gitmedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) çağrısı üzerine Bağlar, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne doğru yürüyüşler yapıldı. Yer yer polisin gazlı ve tazyikli su ile müdahalesine rağmen saat 12.00’de belediye binası önünde toplanan binlerce kişi, 300 metre ötedeki Şeyh Sait Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Polis, Sur’a yürümek isteyen kalabalığın önünü Şeyh Sait Meydanı girişinde kesti. Polis, gruba gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Zaman zaman silah sesleri de yükseldi.