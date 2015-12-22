T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da Sur yürüyüşüne polis müdahalesi

Kent genelinde eczane ve fırınların dışında esnaf kepenk açmazken, şoförler kontak kapattı, öğrenciler okula gitmedi

22 Aralık 2015 16:29

Veysi Polat

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 20 gün önce başlayan sokağa çıkma yasağına karşı kent genelinde yapılan “hayatı durdurma” çağrısı karşılık buldu. Kent genelinde eczane ve fırınların dışında esnaf kepenk açmazken, şoförler kontak kapattı, öğrenciler okula gitmedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) çağrısı üzerine Bağlar, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne doğru yürüyüşler yapıldı. Yer yer polisin gazlı ve tazyikli su ile müdahalesine rağmen saat 12.00’de belediye binası önünde toplanan binlerce kişi, 300 metre ötedeki Şeyh Sait Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Polis, Sur’a yürümek isteyen kalabalığın önünü Şeyh Sait Meydanı girişinde kesti. Polis, gruba gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Zaman zaman silah sesleri de yükseldi.

ETİKETLER

polisbiber gazıdiyarbakırsuryürüyüş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24