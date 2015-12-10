Diyarbakır’da ‘Sur’ protestolarında olaylar çıktı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde 9’uncu günün giren sokağa çıkma yasağını protesto edenlere polis müdahale etti.

DBP Bağlar İlçe Örgütü binası önünde toplanan kalabalık bir grup, yasaklı Sur ilçesine doğru yürüyüşe geçti. Zılgıt ve ıslıklar çalıp “Bijî berxwedana Sur ê" sloganı atan gruba polis, Sento Caddesi'nde biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Başka bir grup ise Yenişehir semtinden Sur’a yürümek istedi. Eski Hal Kavşağı’nda kurulan barikatlardan geçişlerine izin verilmeyen grup, ellerindeki karanfilleri yerlere bırakarak oturma eylemi başlattı.

Koşuyolu'nda da polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı. Polis göstericilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Bu arada yasağın kaldırılması için Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuran HDP Diyarbakır milletvekilleri Feleknas Uca ve Sibel Yiğitalp, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy’la görüşmek için valilik binasına gitti.