T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır’da ‘Sur’ protestolarında olaylar çıktı

Sur’da sokağa çıkma yasağı 9 gündür devam ediyor

10 Aralık 2015 17:24

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde 9’uncu günün giren sokağa çıkma yasağını protesto edenlere polis müdahale etti.

DBP Bağlar İlçe Örgütü binası önünde toplanan kalabalık bir grup, yasaklı Sur ilçesine doğru yürüyüşe geçti. Zılgıt ve ıslıklar çalıp “Bijî berxwedana Sur ê" sloganı atan gruba polis, Sento Caddesi'nde biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Başka bir grup ise Yenişehir semtinden Sur’a yürümek istedi. Eski Hal Kavşağı’nda kurulan barikatlardan geçişlerine izin verilmeyen grup, ellerindeki karanfilleri yerlere bırakarak oturma eylemi başlattı.

Koşuyolu'nda da polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı. Polis göstericilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. 

Bu arada yasağın kaldırılması için Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuran HDP Diyarbakır milletvekilleri Feleknas Uca ve Sibel Yiğitalp, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy’la görüşmek için valilik binasına gitti.

ETİKETLER

diyarbakırsurpolismüdahalebiber gazı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24