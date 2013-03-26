Diyarbakır Valisi'nden açıklama: Operasyonların 'süreç'le ilgisi yok



Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Diyarbakır'da daha önce düzenlenen çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik operasyonun devamı niteliğindeki bugün harekete geçti.

Operasyon kapsamında, daha önce belirlenen adreslere polis ekipleri tarafından eş zamanlı baskınlar düzenlenerek aranan 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun siyasi veya bir örgüt bağlantılı değil, suç örgütlerine yönelik olduğu belirtilirken gözaltına alınanlar Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonla ilgili açıklama yapan Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak ve Emniyet Müdürü Recep Güven, operasyonun ‘çözüm süreci’ ile alakalı olarak BDP ’lilere yönelik yapıldığı iddialarının gerçek olmadığını, gözaltına alınan 32 kişiden sadece birinin siyasi kimliği olduğunu ve onun da adli operasyon kapsamında gözaltına alındığını belirtti.

'Başka bir opresyonun devamı'

Vali Toprak, operasyonun haksız ekonomik çıkar sağlamak, silahlı suç örgütü kurmak, cebir- şiddet kullanmak, uyuşturucu ticareti yapmak ve genel güvenliği tehlikeye atmak gibi suçları kapsayan C.Ö. liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik olduğunu söyledi.

Adli suçları kapsayan operasyonun geçmişte gerçekleştirilen ve 26 kişinin yakalanıp tutuklandığı operasyonun devamı olduğunu belirten Toprak, bir buçuk yıllık bir takip sonucunda bugün yapılan baskınlarda 602 kilogram uyuşturucu, 4 silah, kurusıkı tabancalarla bunlara ait şarjörler, tapu ve gaz bombalarının ele geçirildiğini söyledi.