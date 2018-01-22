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Diyarbakır'da sosyal medyada 'terör propagandası'na 30 gözaltı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin kentine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekâtı' ile ilgili sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri ve silahlı terör örgütleri PKK/KCK/PY

22 Ocak 2018 14:35

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Suriye\'nin Afrin kentine yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\' ile ilgili sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri ve silahlı terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ propagandası yaptıkları iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK\'nın 20 Ocak Cumartesi günü başlattığı, \'Zeytin Dalı Harekâtı\' ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik edenler, silahlı terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ ile ilgili propaganda yapıp, provakatif eylem çağrısında bulunanlar hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, İl Emniyeti İstihbarat, Terörle Mücadele ve Bilişim Suçları Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yapılan paylaşımları incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, şüpheliler tespit edilerek, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu\'nun ilgili maddeleri gereğince haklarında yasal işlem başlatıldı, 30 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Polisin, sosyal medyada benzer paylaşımlarda bulunanlarla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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