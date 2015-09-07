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Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde dün saat 09.30'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

07 Eylül 2015 11:43

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde dün saat 09.30'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün sabah saat 06.00 itibariyle kaldırıldı.

Diyarbakır Valiliği'nden  yapılan açıklama şöyle denildi:

"Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, ilimiz Merkez Sur ilçesinde Sur içinde kalan bölgede (Abdaldede, Alipaşa, Cami Kebir, Cami Nebi, Cevatpaşa,  Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, İskenderpaşa, Melikahmet  Ziya Gökalp, Lalebey, Süleyman Nazif, Savaş, Cemal Yılmaz mahallelerinde) 06.09.2015 Pazar günü 09:30'dan geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Sur ilçemizde yapılan çalışmalar sonucunda huzur ve sükunetin sağlanması üzerine 07.09.2015 Pazartesi günü saat: 06:00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı kaldırılmış olup, vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı konusunda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz."

 

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