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Diyarbakır'da silah satılan dükkânda patlama

Patlamanın tüpten kaynaklandığı belirtildi

03 Mart 2018 00:52

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi'nde silah satışı yapan bir dükkânda tüpten sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. İşyeri ile yakındaki dükkanların  camları kırılırken patlamada can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Bağlar ilçesindeki Fatih Caddesi üzerindeki silah satışı yapılan bir işyerinde saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeniyle işyerinin ve yakınındaki bazı dükkanların camları kırıldı. Tüpten kaynaklandığı öğrenilen patlamadan sonra bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

Patlamanın ardından caddeyi trafiğe kapatan polisler, işyerinde inceleme yaptı (DHA)

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