Diyarbakır'da Selahaddin Eyyubi Üniversitesi'ne kayyum atandı

Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, bünyesinde Selahaddin Eyyubi Üniversitesi bulunan İhtiyat Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı'na 4 kişilik kayyum heyeti atadı.

Diyarbakır'da, bünyesinde Selahaddin Eyyubi Üniversitesi bulunan İhtiyat Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı'na mahkeme kararı ile kayyum atandı. Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Selahaddin Eyyubi Üniversitesi'nin kurucusu İhtiyat Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı'na kayyum atanması talebini karara bağladı.

Kararda, İhtiyat Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı yönetiminin ihtiyaten görevden uzaklaştırılmasına, kayyum atanması talebinin kabulüne ve vakıf yönetim kurulu üyelerinin geçici olarak görevden uzaklaştırılmalarına hükmedildiği belirtildi.

Vakıf yönetimine 4 kişilik kayyum heyeti atandı.