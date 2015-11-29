Diyarbakır'da şehit edilen polisler toprağa verildi

Diyarbakır’da Baro Başkanı Tahir Elçi'ye dün düzenlenen saldırı öncesinde şehit edilen polisler memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Polis memuru 41 yaşındaki Ahmet Çiftaslan’ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş’ta düzenlenen törenle toprağa verildi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, Baro Başkanı Tahir Elçi’nin hayatını kaybetmesinin hemen öncesindeki saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Çiftaslan'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş’a getirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, eşi Dilek ile çocukları Mehtap ve Deniz ile birlikte Kahramanmaraş Havaalanı’nda, Kahramanmaraş Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Garnizon Komutanı Albay Uzay Şahin, Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Doğan, şehidin annesi Süheyla, kardeşleri Şebnem Tanır ile şehidin kardeşi Mehmet Ali Çiftaslan, meslektaşları ve yakınları tarafından karşılandı.

Annesi Süheyla ve eşi Dilek Çiftaslan’ın kadın polisler tarafından teselli edildiği şehit polis memuru Ahmet Çiftaslan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konularak polis eskortu eşliğinde son kez Turan Mahallesi’ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra şehit polis Ahmet Çiftaslan için Ulu Cami’de ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.



Buradaki törene Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Tor ve CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.



Babası Ejder Çiftaslan’ın yaklaşık 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenilen şehit polis memuru Çiftaslan’ın özgeçmişi okunduktan sonra kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı Şehitliği’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Elazığ'da gözyaşı



Şehit polis Cengiz Erdur’un cenazesi getirildiği memleketi Elazığ’da, önce helallik alınması için kardeşi Adem Erdur’un evine götürüldü, daha sonra camide kılınan namazdan sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.



Diyarbakır’da yapılan uğurlama töreninden sonra 47 yaşındaki şehit polis Cengiz Erdur’un cenazesi memleketi Elazığ’a getirildi. Şehit polisin cenazesi helallik alınması için Abdullah Paşa Mahallesinde bulunan, infaz koruma memuru olan kardeşi Adem Erdur’un evine getirildi.



Şehidin eşi Melek Erdur, helallik alındığı sırada gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi ardından Mevlana Camisine götürüldü. Mevlana Camisinde düzenlenen törene Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, Ak Parti ve CHP’li Milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Elazığ müftüsü Peyami Güngör’ün kıldırdığı cenaze namazı sırasında şehidin yakınları ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.



Törene katılan protokol üyeleri Şehit polis memurunun kardeşi Adem Erdur’a taziye dileklerinde bulunurken, kılınan cenaze namazının ardından şehit polis memurun cenazesi Asri mezarlıkta toprağa verildi.



Şehit polisin memuru Cengiz Erdur’un babası Sırrı Erdur’un 2007 yılında vefat ettiği ve üç kardeşinin de öldüğü, cenaze törenine katılan annesi Ayşe Erdur’un da Ergani’de yaşadığı öğrenildi. Şehit Cengiz Erdur’un Arzu ve Eren adında iki çocuğu bulunuyor.