Diyarbakır'da şehit aileleri ve gazi derneğine girip, evrakı karıştırdılar

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da faaliyet gösteren Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği (TÜMŞAD) Diyarbakır Şubesi\'ne giren kimliği belirsiz kişiler, resmi evrak ile şehit ve gazi yakınlarının bulunduğu dosyaları karıştırdıktan sonra dernekten ayrıldı. TÜMŞAD Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, dernekteki elektronik ve beyaz eşyanın çalınmadığını belirterek, bunun bir hırsızlık olayı değil farklı niyetleri olan kişiler tarafından yapıldığını düşündüklerini söyledi.

Merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi üzerinde bir binada bulunan TÜMŞAD Diyarbakır Şubesi\'ne gelen üyeler, içerinin dağınık olduğunu fark etti. Durum dernek başkanı Reşit Can\'a bildirildi. Resmi evrak ile şehit ve gazi yakınlarının bulunduğu dosyaların yerde olduğunu fark eden Başkan Can, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, inceleme yaptıktan sonra parmak izi çalışması yaptı. Polis, olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili olarak konuşan TÜMŞAD Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, yaşanan olayın art niyetli kişilerce yapıldığını belirterek, bunun 4\'üncü olay olduğunu söyledi. Olayın basit bir hırsızlık olayı olmadığını, şehit ve gazi ailelerine zarar vermek olduğunu dile getiren Can, \"Kentin işlek semtinde böyle bir olayın olması düşündürücüdür. Sıradan bir hırsızlık olayı olsaydı, elektronik ve beyaz eşya alınırdı. Farklı zihniyet ve düşünceye ait kişilerin yapmış olduğunu düşünüyorum. Polis olay üzerinde çalışma yürütüyor. Valimizden bizlere bir yer tahsis etmelerini istiyoruz\"diye konuştu.



FOTOĞRAFLI