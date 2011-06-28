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DİYARBAKIR'DA RÜŞVET OPERASYONU: 11 GÖZALTI DİYARBAKIR (A.A)

28 Haziran 2011 13:40

-DİYARBAKIR'DA RÜŞVET OPERASYONU: 11 GÖZALTI DİYARBAKIR (A.A) - 28.06.2011 - Diyarbakır'da aralarında 2 polisin de yer aldığı 11 kişi, ''dolandırıcılık ve rüşvet'' iddiasıyla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sahte şirket kurup dolandırıcılık yaptıkları ve rüşvet verdikleri belirlenen bir şebeke yönelik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.  Operasyonda aralarında polis memurları M.E.S. ve N.K'nın bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların polisteki sorgusu sürüyor.

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