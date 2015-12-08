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Diyarbakır’da roketli saldırı; 1'i ağır 4 polis yaralı

Saldırının ardından, sokağa çıkma yasağının uygulandığı 6 mahalle ve bir caddede yoğun silah sesleri gelmeye başladı

08 Aralık 2015 01:11

Veysi Polat

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polise roketatarlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre bu akşam saat 21.00 sıralarında Melik Ahmet Caddesi'nde seyir halindeki polis zırhlı aracına roketatarlı saldırı düzenlendi. Roket mermisinin isabet ettiği zırhlı araçta bulunan polislerden, 1'i ağır 4 polis memuru yaralandı. Polisin karşılık vermesiyle çıkan çatışma nedeniyle ambulanslar, yaralı polisleri almak için operasyon bölgesine yarım saat sonra gidebildi.

Yaralı polislerden 3'ü olay yerine takviye kuvvet giden zırhlı araçlarla, diğeri de ambulansla Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından sokağa çıkma yasağının uygulandığı 6 mahalle ve bir caddede yoğun silah sesleri gelmeye başladı. Sur ilçesinin üzerinden helikopterler de alçak uçuş yapmaya başladı. Sur’dan yoğun silah sesleri gelmeye devam ediyor.

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