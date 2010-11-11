-DİYARBAKIR'DA POLİSE TAŞLI SALDIRI DİYARBAKIR (A.A) - 11.11.2010 - Diyarbakır Büyükşehir belediyesi önünde yapılan basın açıklamasının ardından dağılan gruptan bazı kişiler, polise hava fişekli ve taşlı saldırıda bulundu. Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM)'' ile ilgili duruşmanın ardından Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalığa hitaben bir konuşma yapan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkan yardımcısı Gültan Kışanak, 20 gündür devam eden dava duruşmasının tiyatro gibi yapıldığını savundu. Demokrasi, özgürlük, kimliğine ve kültürüne sahip çıktıkları için gözaltına alınan ve tutuklanan arkadaşlarının tutukluluk hallerinin devamı yönündeki kararı şiddetle kınadıklarını ifade eden Kışanak, ''14 Nisan 2009 tarihinde başlayan siyasi darbe anlayışı devam ediyor. Bu zihniyet bizi tutsak alamaz ama Türkiye'yi tutsak alıyor. Arkadaşlarımız dava boyunca onurlu bir duruş sergilediler. Anadillerini konuşmak için son güne kadar sergiledikleri onurlu duruşu destekliyoruz. Türkiye her zaman geç muhasebe yapıyor ve geç muhasebe yapmanın bedelini ağır ödüyor. Bize bu siyasi darbe diretilirse, halk en güzel direnişi gösterecektir. Halk olarak, demokrasi güçleri olarak mücadelemizi en güzel şekilde sürdüreceğiz'' dedi. Basın açıklamasının ardından dağılan grubun bir bölümü, Dağkapı Meydanı'na doğru yürüdü. Gruptan bazı kişiler, burada bekleyen polis panzeri ve Çevik kuvvet polislerinin bulunduğu otobüse havai fişek ve taşlı saldırıda bulundu. Polis, havai fişek ve taşla saldıran gruba tazyikli su ile müdahale etti.