T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da çorbacıya silahlı saldırı; 3 polis yaralandı, bir ay önce askerden gelen garson hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da bir çorbacıda oturan polis memurlarına ateş açıldı

11 Eylül 2015 11:45

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir İlçesi’nde, polis memurlarının bulunduğu çorbacıya sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Anadolu Ajansı'nın PKK'nın düzenlediğini geçtiği saldırıda üç polis ve lokantanın garsonu Şeyhmus Sanır (22) yaralandı. Hastaneye götürülen yaralılardan Sanır müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  

Alınan bilgilere göre, saldırı Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Diyarbakır’ın meşhur çorbacılarından birinin olduğu Şair Sırrı Hanım İlkokulu’nun önünde oturan çok sayıda müşteri ile polis memurları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tarandı. Saldırı sonucu üç polis memuru ve lokantanın garsonu Şeyhmus Sanır (22) yaralandı. 

Olay yerine çağrılan ambulanslar, yaralıları hastaneye kaldırdı. Çevre esnafı ile bazı vatandaşlar, ambulansların geç gelmesine tepki gösterdi. 

Yaralılar hastaneye götürüldükten sonra Şeyhmus Sanır tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

'Bir ay önce askerden gelmişti' 

Lokanta sahibi Recep Ölmez, yaptığı açıklamada, Sanır'ın yeğeni olduğunu, bir ay önce askerden geldiğini ve lokantada garsonluk yaptığını söyledi.

Saldırıda yaralanan 3 polis memurunun, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

 

 

 

 

 

ETİKETLER

saldırıdiyarbakırhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24