Diyarbakır'da çorbacıya silahlı saldırı; 3 polis yaralandı, bir ay önce askerden gelen garson hayatını kaybetti!

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir İlçesi’nde, polis memurlarının bulunduğu çorbacıya sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Anadolu Ajansı'nın PKK'nın düzenlediğini geçtiği saldırıda üç polis ve lokantanın garsonu Şeyhmus Sanır (22) yaralandı. Hastaneye götürülen yaralılardan Sanır müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, saldırı Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Diyarbakır’ın meşhur çorbacılarından birinin olduğu Şair Sırrı Hanım İlkokulu’nun önünde oturan çok sayıda müşteri ile polis memurları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tarandı. Saldırı sonucu üç polis memuru ve lokantanın garsonu Şeyhmus Sanır (22) yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulanslar, yaralıları hastaneye kaldırdı. Çevre esnafı ile bazı vatandaşlar, ambulansların geç gelmesine tepki gösterdi.

Yaralılar hastaneye götürüldükten sonra Şeyhmus Sanır tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

'Bir ay önce askerden gelmişti'

Lokanta sahibi Recep Ölmez, yaptığı açıklamada, Sanır'ın yeğeni olduğunu, bir ay önce askerden geldiğini ve lokantada garsonluk yaptığını söyledi.

Saldırıda yaralanan 3 polis memurunun, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.