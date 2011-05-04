-DİYARBAKIR'DA POLİS BIÇAKLA YARALANDI DİYARBAKIR (A.A) - 04.05.2011 - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4'ünün Diyarbakır'daki cenazesinde, bir grup, polis otomobiline saldırdı. Saldırıda, polis memuru Bünyamin Çakmak bıçakla yaralandı. Pülümür ilçesi Ağaşenliği köyü bölgesinde sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden 4'ünün cenazesi, Diyarbakır'a getirildi. Cenazeler, Bağlar ilçesindeki Bayramoğlu Camisi'nde kılınan namazın ardından defin için Yeniköy Mezarlığına götürüldü. Cenazelerin mezarlığa götürülmesi sırasında bir grup, Kuruçeşme mevkisinde polis otomobiline taşlarla saldırdı. Grubun saldırısı sırasında polis memuru Bünyamin Çakmak, bıçaklandı. Yaralanan Çakmak, Diyarbakır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırı sırasında polis otomobilinin de camları kırıldı. Grup ara sokaklara kaçtı.