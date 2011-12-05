Diyarbakır'da PKK'nın suikast timi yakalandı

T24 - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bombalı ve suikast türü eylemlerde bulunmak üzere kırsal alandan geldiği belirtilen 1 PKK'lı terörist ile ona yardım eden 1 kişiyi gözaltına aldı.



İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen operasyonlarla, 2010 ve 2011 yılları arasında, çeşitli olaylara katıldıkları tespit edilen 12 şüpheli ile birlikte, kırsal alandan Diyarbakır kent merkezine suikast ve bombalı eylem yapmak üzere gelen 1 terörist ve buna yardım eden 1 kişi olmak üzere 14 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.



Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:



"Bölücü terör örgütü adına ilimiz kırsal alanına katılarak siyasi, ideolojik ve silahlı eğitim alan ve sonrasında silahlı, bombalı ve suikast türü eylemlerde bulunmak, terör örgütüne eleman kazandırmak amacıyla ilimize gelerek faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.Ü. adlı bölücü terör örgütü mensubu ile bu örgüt mensubu ile ilişki ve irtibat içerisinde olduğu tespit edilen C.Y. yakalanarak gözaltına alınmıştır"



Yakalanan 2 PKK’lının adliyeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, kentte yapılan el yapımı bomba, molotof, havai fişekli saldırıda bulunanlara yönelik çalışma yapıldığı ve 12 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



Açıklamada, şöyle devam edildi:



"2010-11 yılları içerisinde çeşitli tarihlerde bölücü terör örgütü adına ilimiz merkezinde güvenlik kuvvetlerine, araçlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, banka şubelerine ve vatandaşlara ait işyerlerine yönelik molotof kokteylli, havai fişekli, el yapısı bombalı ve taşlı saldırı eylemlerinde bulundukları tespit edilen toplam 12 şüpheli 2 Aralık 2011 günü başlatılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Bu kişilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda digital veri depolama aygıtı flash bellek, CD, DVD, cep telefonu, sim kart ve hafıza kartları, örgütsel dokümanlar, yasak yayınlar ele geçirilmiştir."







