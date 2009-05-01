Diyarbakır'da PKK üyesi 1 terörist yakalandı

Güvenlik güçlerinin Diyarbakır'da bölücü terör örgütü üyesi 1 kişiyi yakaladığı bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bölücü terör örgütüyle mücadeleye ilişkin duyuruya göre, Tunceli'nin dağlık arazi kesiminde bölücü terör örgütü mensuplarına ait muhtelif yaşam malzemesi bulundu.



Muş'un dağlık arazi kesiminde de bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanmış 1 adet patlayıcı madde düzeneği bulunarak imha edildi.



Diyarbakır'da bölücü terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.



Tunceli'nin dağlık arazi kesiminde dün bölücü terör örgütü mensupları tarafından 1 kilogram patlayıcı kullanılarak tuzaklanmış 1 adet patlayıcı madde düzeneği, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi dağlık arazi kesiminde de bölücü terör örgütü mensuplarına ait 1 adet RPG-7 roketi bulundu.

