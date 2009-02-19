‘Diyarbakır’da PKK kazanacaktır’

NTV’nin canlı yayınında konuşan Tarhan Erdem ‘Diyarbakır’da DTP, daha doğrusu PKK kazanacaktır’ dedi.



Tempo24



Konda Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Erdem 29 Mart yerel seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



AKP’nin, Diyarbakır’da Kutbettin Arzu’yu aday göstererek en fazla oy alabileceği kişiyi seçtiğini belirten Tarhan Erdem “Diyarbakırda özel bir gerginlik olduğunu düşünmüyorum. Bu gerginlik ilin olağan gerginliği” dedi.



Erdem’in Diyarbakır’da yaşanan seçim yarışını değerlendirirken kullandığı bir cümleyse programa damgasını vurdu. Erdem, “Bence Diyarbakır’da DTP kazanacaktır, daha doğrusu Baydemir kazanacaktır, daha doğrusu PKK kazanacaktır” dedi.

