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Diyarbakır'da patlama sonrası kalabalık polise taş attı, linç etmeye çalıştı

Polis, "Gün dayanışma günüdür" anonsu yaptı

04 Kasım 2016 18:07

Diyarbakır’daki bombalı araç saldırısının ardından bölgede toplanan ve yaralıların olduğunu belirten vatandaşlar, polis ekiplerine taş attı. Polis ekipleri araçlardan anons yaparak halkı sağduyulu olmaya çağırdı. Linç edilmek istenen 2 kişi polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Öte yandan patlama sonrası evleri hasar gören vatandaşlar taşınmaya başladı.

Habertürk ve Hürriyet gazeteleri Diyarbakır'daki patlamadan sonra olay yerine gelen öfkeli kalabalığın polise taş attığını duyurdu. Diyarbakır Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan Terörle Mücadele Şube ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binalarına yönelik düzenlenen bombalı araçlı saldırı sonrasında emniyet binaları ile çevredeki birçok bina kullanılmaz hale geldi.

Çevrede birçok binada hasar meydana gelirken, yaklaşık 10 bina kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeritleri ile kapattı. Bölgede toplanan ve yaralıların olduğunu belirten vatandaşlar polis ekipleri ile tartışıp, ekiplere taş atmaya başladı. Grup arasında çıkan taşkınlıkta linç edilmek istenen 2 kişi polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

"Gün dayanışma günüdür"

Bölgeye toplanan grup polis aracına yürümek istedi. Araçtan inen 2 polis havaya ateş açarak grubu dağıtmaya çalıştı. Ardından anons aracındaki mikrofonu eline alan bir polis, “Gün dayanışma günüdür. Lütfen el birliği ile Diyarbakır’ı hak ettiği yere taşıyalım. Biz bu günleri Allah’ın izniyle atlatacağız” anonsu yaptı.

Daha sonra bir vatandaş da halkı sakinleştirmek için polisin mikrofonundan Kürtçe anons yaptı. Kürtçe anons yapan vatandaş, “Hepimizin yaralıları var, acı çekiyoruz. Hepimiz birbirimize yardımcı olmak durumundayız. Lütfen sakin olalım” dedi.

Bölgede gergin bekleyiş devam ediyor.

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