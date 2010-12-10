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DİYARBAKIR'DA PATLAMA DİYARBAKIR (A.A)

10 Aralık 2010 01:33

-DİYARBAKIR'DA PATLAMA DİYARBAKIR (A.A) - 09.12.2010 - Diyarbakır'ın Ofis semtinde iki apartman arasındaki boşluğa atılan cismin patlaması sonucu, bazı evlerin camları kırıldı. Edinilen bilgiye göre, Aziz Mahmutoğlu Caddesi'ndeki biri adliye lojmanı olan iki apartman arasındaki boşluğa, patlayıcı atıldı. Meydana gelen patlamada bazı evlerin camları kırıldı, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen bomba uzmanlarınca patlayıcının cinsinin belirlenmesine çalışılıyor. Soruşturma sürüyor.

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