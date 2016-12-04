Diyarbakır'da patlama; 2 çocuk yaralı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2 çocuk, yerde buldukları cismin ellerinde patlaması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 14.45 sıralarında Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Büyükakar Sokak’ta meydana geldi.

İddialara göre, 2 çocuk yerde bir cisim buldu. Cismin içini açan çocukların çıkan tozu çakmakla yakmaları üzerine patlama yaşandı. Patlamada M.İ. (13) ve Ş.A. (11) adlı çocuklar yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocuklardan M.İ., durumunun ağır olması nedeniyle Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Patlamanın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, incelemede bulunduktan sonra çok yönlü soruşturma başlattı.