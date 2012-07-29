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Diyarbakır'da patlama: 2 çocuk yaralı

Diyarbakır'da yaşları 12 olan B.T., ve E.Ç., isimli çocuklar yolda buldukları poşetle oynarken patlama meydana geldi

29 Temmuz 2012 00:29

Diyarbakır'da 2 çocuk, yerde poşet içinde bulup kurcaladıkları cismin patlaması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi Göçmenler Caddesi'nde Baran Tunç (11) ve Ercan Çiçekli (17), park halindeki 21 AF 040 plakalı otomobilin önünde buldukları poşet içerisindeki cismi kurcalarken büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi.

Yaralanan Tunç ve Çiçekli, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Bağlar Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil ile bir iş yerinde maddi hasara yol açan patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Poşet içerisinde ses bombası bulunduğu tahmin ediliyor. (DHA)

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Diyarbakırpatlama2 çocuk yaralıpoşet

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