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Diyarbakır'da patlama

Patlamanın gerçekleştiği karayolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı

19 Ağustos 2017 22:27

Diyarbakır merkez Bağıvar Mahallesi yolunda, belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Diyarbakır'a 3 kilometre mesafede bulunan merkez Bağıvar Mahallesi yolunda bugün saat 16.30 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte olay yerine terörle mücadele ve özel harekat timleri ile olay yeri inceleme ekipleri sevkildi. Havadan helikopterlerin de güvenlik önlemi aldığı olay yerinde patlamada can kayıbı ve herhangi bir hasar oluşmazken polis, ikinci bir patlayıcı olabileceği ihtimali üzerine karayolunu trafiğe kapattı.

Polisin yaptığı inceleme sırasında. olumsuzluk yaratacak herhangi bir bulguya rastlanmadı ve karayolu yeniden trafiğe açıldı. (DHA)

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