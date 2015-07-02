Diyarbakır'da patlama

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, yapımı süren Silvan Barajı'nda görev alan askerlerin geçişi sırasında yol kenarına bırakılan el yapımı patlayıcı patlatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bir zırhlı araçta hafif hasar meydana geldi.



Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yapımı devam etmekte olan Silvan Barajı'nın, GAP projesi kapsamında Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye’nin ikinci büyük sulama barajı olacağı belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, açıklamada, "Projenin tamamlanmasıyla birlikte 2 milyon 350 bin dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak olup, bununla birlikte yaklaşık 318 bin kişiye iş imkanı sağlanması öngörülmektedir. Baraj inşaatının güvenliği maksadıyla görevlendirilen unsurların intikali sırasında, 2 Temmuz 2015 günü saat 10.10 civarında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yol kenarına bırakıldığı değerlendirilen el yapımı patlayıcı patlatılmıştır. Patlamayı müteakip olay bölgesinde gerekli tedbirler alınmış olup, patlama sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmamış, yol kenarında patlama çukuru oluşmuş, bir zırhlı araçta hafif hasar meydana gelmiştir" denildi.