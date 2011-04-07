-DİYARBAKIR'DA OTURMA EYLEMİ DİYARBAKIR (A.A) - 07.04.2011 - Diyarbakır'da, aralarında BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız'ın da bulunduğu bir grup, polisin izin alınmadığı gerekçesiyle, "demokratik çözüm çadırı" adını verdikleri çadırın kurulmasını engellemesi üzerine, oturma eylemi başlattı. Barış ve Demokrasi Partisi İl Başkanlığı ile Barış Anneleri İnisiyatifi'nce çadır kurma girişimi için Bağlar, Sur, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde toplanan ve aralarında BDP Grup Başkan Vekili Bengi Yıldız ile Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'ın da bulunduğu gruplar farklı yerlerden Dağkapı Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Meydana 4 ayrı cadde üzerinden yaklaşan grupların çadır kurma girişimini polis, izin alınmadığı gerekçesiyle engelledi. Bunun üzerine gruplar oturma eylemi başlattı. Grup Başkanvekili Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "sivil itaatsizlik" eylemi gerçekleştirerek, halkın özgürlük, barış ve demokrasi taleplerini dillendirdiklerini söyledi. Halkla birlikte meydanlarda olduklarını ifade eden Yıldız, şöyle dedi: "Kimseye bir zarar verdiğimiz de yok. Sadece çadırımıza girip, orada halkımız kendi taleplerini Türkiye ve dünya kamuoyuna duyurmaya çalışacak. Şu anda Diyarbakır'ın dört bir yanından çadıra yürüyüş var. Ama, yürüyüşümüz güvenlik güçleri tarafından engellendi. Biz de oturma eylemi halindeyiz." -AMBULANS HASTANEYE ULAŞAMADI- Aliemiri 1. Sokak'taki oturma eylemi nedeniyle yolun trafiğe kapanması dolayısıyla aynı sokaktaki Özel Veni Vidi Hastanesine getirilen ve içerisinde bir hastanın bulunduğu ambulans, acil servis bölümüne yanaşamadı. Bunun üzerine sağlık ekiplerince ambulanstan indirilen hasta sedye üzerinde acil servise taşındı. Öte yandan sivil itaatsizlik eylemleri kapsamında yarın BDP'li bir grubun Dağkapı Meydanı'nda Cuma namazı kılacağı belirtildi.