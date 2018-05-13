Diyarbakır'da otomobil takla attı: 7 yaralı 

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu, 2\'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

​Elazığ yönünden gelen Abdulkadir Karataş yönetimindeki 21 AR 500 plakalı otomobil, Ergani ilçesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, otomobildeki 2\'si çocuk, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan iki yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

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