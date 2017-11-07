Diyarbakır'da oto sanayinin 40 yıllık elektrik şebekesi yer altına alındı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİCLE Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır 1\'inci ve 2\'nci Oto Sanayi Sitesi\'ne ait yaklaşık 40 yıllık eski elektrik şebekesi, 4 milyon liralık yatırım ile yer altına alınarak yenilendi.

Diyarbakır\'daki oto saniyi sitesinin elektrik alt yapısı yenileme çalışmaları kapsamında DEDAŞ tarafından 40 yıllık elektrik şebekesi, 4 milyonluk yatırımla yenilendi. DEDAŞ Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, 1ve 2\'nci Oto Sanayi Sitesi yer altı alçak gerilim ve orta gerilim elektrik tesisi yapım işine kış gelmeden tamamlanabilmesi için Ağustos ayında başladıklarını bilerterek, Sanayi sitesindeki eski şebekenin ömrünü tamamladığını ve bu nedenle tümden yenilerek yer altına alındığını söyledi. Yaka, bu çalışma sırasında 40 kilometre orta ve alçak gerilim kablo montajı yapılarak 234 alçak gerilim sayaç otomasyonu panosu ve 12 adet yeni tip beton köşk trafo kurulduğunu aktardı. Sanayi sitesinin aydınlatmasının da yenilendiğini dile getiren İl Müdürü Yaka, şöyle konuştu:

\"Amacımız, sanayi sitesi esnafını mağdur etmeden bu yatırımı gerçekleştirmekti. Bunu da önemli ölçüde gerçekleştirdik. Eski tip trafo binalarını yıkıp, yerlerine çok daha küçük, ancak bir o kadar yüksek kapasiteli teçhizatla donatılmış olan trafoları kuruyoruz. Yıkma ve yeni trafo kurma işini de esnafımız kesintiden etkilenmesin diye geceleri sabaha kadar vardiya usulüyle çalışarak yapıyoruz. 6 trafonun yıkım ve montaj çalışması tamamlandı. Geri kalan 6 trafoyu da önümüzdeki günlerde tamamlayarak ay ortasına kadar yer altı şebekesini devreye almayı planlıyoruz. Yer altı şebekesinin devreye girmesi ile yüzde 30 oranında güç artışı sağlanacak. Böylece esnafımız kış mevsiminde rahat edecek.\"



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