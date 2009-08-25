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Spor

Diyarbakır'da olaylı gece

Diyarbakırspor-Fenerbahçe maçında stat içinde yabancı madde yağmuru görülürken, maç sonu da bir grup polisle çatıştı.

25 Ağustos 2009 03:00

Diyarbakırspor-Fenerbahçe maçında stat içinde yabancı madde yağmuru görülürken, maç sonu da bir grup polisle çatıştı.

Diyarbakırspor'un sahasında 3-1 yenildiği Fenerbahçe maçı sonrasında stat dışındaki bir grup olay çıkardı.

Fenerbahçe'nin deplasmanda 3-1 kazandığı maçın sonunda, stadyum dışında toplanan, yaşları 14 ile 18 arasında değişen bir grup, Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu tribüne doğru taş atmaya başladı.

Önlem alan güvenlik güçleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Ancak grup dağılmayınca Çevik Kuvvet ekipleri gözyaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale etti. Göstericiler ise polise taş atarak karşılık verdi.

Takviye ekiplerin gelmesiyle grup üyeleri ara sokaklar kaçtı. Bazı göstericiler gözaltına alındı. <br> <br>Olaya tepki gösteren Diyarbakırsporlu taraflar, göstericilerin kendileriyle bir ilgisi olmadığını öne sürerek olayın provokasyon olduğunu söyledi.

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