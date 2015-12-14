Diyarbakır’da olaylı gece, patlama ve çatışma sesleri

Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağının uygulandığı tarihi Sur ilçesindeki çatışmalar sürerken, gerilim kentin diğer ilçelerine sıçradı.

Merkeze bağlı Kayapınar ilçesindeki Dicle Kent Bulvarı'nda yolu trafiğe kapatan bir grup, lastikler yakıp havaya silahlarla ateş açtı. Bağlar ilçesindeki pek çok mahalle aralarında da yolları çöp bidonları ve taşlarla kapatan gruplar, “Biji berxwedana Sur’ê /Yaşasın Sur direnişi” sloganını attı.

Yenişehir ilçesinde ise evlerinin balkonunda tencere - tava eylemi yapan yurttaşlar, Sur’daki sokağa çıkma yasağını protesto etti. Bir grup ise silahlarla havaya ateş açtı.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığını Sur ilçesindeki 6 mahalleden zaman zaman patlama ve silah sesleri gelmeye devam ediyor.