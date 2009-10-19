Diyarbakır'da okullarda 'domuz gribi' tatili

Diyarbakır'da 4 okulda 5'i öğrenci 7 kişide domuz gribi vakası tespit edildi. Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulu, il merkezindeki tüm okullarda eğitim öğretime 7 gün ara verilmesini kararlaştırdı.



Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararla Diyarbakır'daki tüm okullar domuz gribi nedeniyle 1 hafta tatil edildi.



Valilikçe yapılan yazılı açıklamada, domuz gribi nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün toplandığı kaydedilirken İl Sağlık Müdürü Namık Kemal Kubat'ın 8 yaşındaki kızının da domuz gribi olduğu öğrenildi.



Kurulun aldığı kararla, il merkezindeki tüm okullarda 20 Ekim 2009 tarihinden itibaren eğitim öğretime 1 hafta ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlimiz merkezindeki tüm ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında eğitim-öğretime 20 ekim 2009 Salı gününden itibaren 1 hafta süre ile ara verilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmiştir. İlimizde bu konu ile ilgili her türlü tedbir planlandığı şekilde yürütülmekte olup, gerekli açıklamalar kamuoyuyla en şeffaf ve süratli bir biçimde paylaşılmaya devam edilecektir."



Sağlık Bakanlığı da bugüne dek ülkede belirlenen pandemik H1N1 gripli hasta sayısının toplam 551 olduğu, Ankara'da son 5 günde belirlenen vaka sayısının ise 41'e ulaştığı bildirildi.



Bakanlık salgını engellemek için grip belirtileri olan çocukların bu belirtiler geçinceye dek okula, dershaneye, kreş veya bakımevine gönderilmemesini istedi. Bakanlık ayrıca ellerin sık sık su ve sabunla yıkanmasının hastalığın bulaşmasını önlemede en önemli önlemlerden biri olduğuna dikkat çekti.



Öksürük veya hapşırık sırasında ağız ve burnun tek kullanımlık kağıt mendille kapatılması ve mendilin çöp kutusuna atılması önerilerinde bulunulan açıklamada, evlerin ve diğer kapalı mekanların sık sık havalandırılması, özellikle sık dokunulan eşya ve yüzeylerin temizlenmesi gerektiği ifade edildi.



Bir vaka da Erzurum'da



Erzurum'da bir kişide domuz gribi belirlendi. Erzurum İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Serhat Vançelik, 5 gün önce Çek Cumhuriyeti'nden dönen ve yüksek ateş şikayetiyle bir hastaneye başvuran 35 yaşındaki M.A.'dan alınan kan numunesinde domuz gribi virüsü saptandığını söyledi.



Vançelik, tedavi altına alınan M.A.'nın 11 aylık bebeğinden de domuz gribi kuşkusuyla kan numunesi alınarak tahlil için Ankara'daki Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'ne gönderildiğini bildirdi.

