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Diyarbakır'da okul önlerinde narkotik operasyonu

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, okul önleri ve çevresindeki uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi

05 Ocak 2018 20:12

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi\'ne bağlı ekipler, okul önleri ve çevresindeki uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yüzlerce polis, kentin değişik noktalarındaki okul çevrelerinde uyuşturucu taciri ararken, ekiplerin her gün okul bu uygulamaya devam edeceği bildirildi.
Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde \'torbacı\' olarak nitelendiren uyuşturucu tacirlerine yönelik kurulan özel ekiplerle operasyon düzenledi. Okulların dağılma saatlerinde, yüzlerce polis kentin değişik noktasındaki birçok okula eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Bağlar İlçesindeki Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresine gelen ekipler, şüpheli kişileri arayarak, kimlik kontrolü yaptı. Öğrencilerle sohbet ederek bilgi alan narkotik polisleri, okul önlerinde, okulla ilgisi bulunmayan kişilerin uzaklaştırılmasını sağladı. Ekiplerin uygulamaları devam ederken, emniyet yetkilileri kentteki okulların çevresinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların her gün sıklıkla yapılacağını söyledi.

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