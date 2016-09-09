T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Diyarbakır'da öğretmenlere gaz ve gözaltı!

30'un üzerinde gözaltı var

09 Eylül 2016 18:57

Çoğu Eğitim Sen üyesi 11 bin 285 eğitim emekçisinin açığa alınması konusunda Diyarbakır il Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim Sen üyelerine izin vermeyen polis, onlarca kişi gözaltına aldı.

Eğitimcilerin yanısıra veliler de "Hocama dokunma" sloganlarıyla destek vermeye geldiği basın açıklamasına henüz toplanma aşamasındayken polis tarafından basınçlı su ve gaz bombalarıyla müdahale edildi.

Gözaltına alınan ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen otuz civarında kişi arasında Eğitim Sen 1 Nolu Şube Sekreteri Nuri Özdemir de var.

Açığa alınanların il il listeleri gelirken, Diyarbakır'da açığa alınan öğretmen sayısının 4 bin 500 olduğu bildiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 11 bin 285 öğretmeni "terör örgütü ve uzantılarına destek verici nitelikte faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle açığa aldığını ve valiliklerle koordinasyon halinde yürütülen soruşturmalar ile açığa alınanların sayılarının 14 bine ulaşmasının beklendiğini bildirmişti.

Son açığa alma kararları CHP ve HDP tarafından eleştirilmiş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Açığa alınmalarının tek nedeni var. 11 bin 285 öğretmen sendikalı. Sendikalı olmak ne zamandan beri suç oldu bu ülkede? Anayasal bir hak sendikalı olmak. En demokratik hak. 'Sendika kuracaksın beni destekleyeceksin. Beni desteklemiyorsan ben senin OHAL'i fırsat bilip işine son vereceğim'. Türkiye bir çadır devleti gibi yönetilemez. Türkiye şu anda bir çadır devleti gibi yönetiliyor" demişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eğitim SenOtuzuDiyarbakırMilli Eğitim MüdürlüğüDiyarbakır Emniyet MüdürlüğüNoluSekreteri NuriEğitim BakanlığıCHPHDPKemal KılıçdaroğluSendikalıAnayasalEnBeniOHALTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24