Diyarbakır'da öğretmenlere gaz ve gözaltı!

Çoğu Eğitim Sen üyesi 11 bin 285 eğitim emekçisinin açığa alınması konusunda Diyarbakır il Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim Sen üyelerine izin vermeyen polis, onlarca kişi gözaltına aldı.

Eğitimcilerin yanısıra veliler de "Hocama dokunma" sloganlarıyla destek vermeye geldiği basın açıklamasına henüz toplanma aşamasındayken polis tarafından basınçlı su ve gaz bombalarıyla müdahale edildi.

Gözaltına alınan ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen otuz civarında kişi arasında Eğitim Sen 1 Nolu Şube Sekreteri Nuri Özdemir de var.

Açığa alınanların il il listeleri gelirken, Diyarbakır'da açığa alınan öğretmen sayısının 4 bin 500 olduğu bildiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 11 bin 285 öğretmeni "terör örgütü ve uzantılarına destek verici nitelikte faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle açığa aldığını ve valiliklerle koordinasyon halinde yürütülen soruşturmalar ile açığa alınanların sayılarının 14 bine ulaşmasının beklendiğini bildirmişti.

Son açığa alma kararları CHP ve HDP tarafından eleştirilmiş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Açığa alınmalarının tek nedeni var. 11 bin 285 öğretmen sendikalı. Sendikalı olmak ne zamandan beri suç oldu bu ülkede? Anayasal bir hak sendikalı olmak. En demokratik hak. 'Sendika kuracaksın beni destekleyeceksin. Beni desteklemiyorsan ben senin OHAL'i fırsat bilip işine son vereceğim'. Türkiye bir çadır devleti gibi yönetilemez. Türkiye şu anda bir çadır devleti gibi yönetiliyor" demişti.