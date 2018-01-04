Diyarbakır'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Çınar ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 15\'i öğrenci, 19 kişi yaralandı.

Kaza, Çınar ilçesine bağlı Solmaz köyü yolunda meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen öğrenci servis minibüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 15\'i öğrenci, 19 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çınar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 5\'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.