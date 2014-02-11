Diyarbakır'da Öcalan'lı BDP afişleri söküldü

BDP Diyarbakır İl Örgütü tarafından Bağlar İlçesi Sento Caddesi üzerindeki bilboardlara asılan Abdullah Öcalan’ın, İmralı’da son olarak çektirdiği fotoğrafının yer aldığı afişlere, TMK 10’uncu madde ile görevli nöbetçi hâkimlik toplatma kararı verdi. Afişlerin sökülmesini eleştiren BDP Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, "Bu fotoğrafın o bilbordlara asılış amacı 15 Şubat yıl dönümüdür ve bu yıl dönümü sebebiyle yapılacak Batıkentteki etkinliktir. Toplatma kararı aslında yersiz bir karar hukuki dayanağı zayıf bir karar" dedi.

Diyarbakır Valiliği de bilboardlara asılan Öcalan afişleri için yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ilimizde bulunan reklam panolarına PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın resminin bulunduğu afişlerin asıldığı görülmüş ve görüntü tespitleri yapılmıştır.

Söz konusu afiş ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş ve Diyarbakır 2 sayılı Hâkimliğin (TMK 10 ile görevli) 11.02.2014 tarih ve 2014/42 Değişik İş No sayılı mahkeme kararına istinaden toplatma ve el koyma kararı verilmiştir. Verilen mahkeme kararına istinaden kolluk kuvvetlerince söz konusu afişler indirilmiştir."

Mahkeme kararı üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının bulunduğu afişleri akşam saatlerinde bilboardlardan söktü.

Bilboardlara yanaştırdıkları bir polis panzerinin üzerine çıkan sivil polisler yanlarında getirdikleri bıçaklarla Öcalan’ın fotoğrafının bulunduğu afişleri kopararak söktü. Polisler söktükleri afişleri panzere koyarak yanlarında götürdü.

BDP Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, Kürt sorununun çözümü noktasında Abdullah Öcalan’ın muhataplığıyla ilgili görüşlerinin net olduğunu söyledi. Beştaş, şöyle konuştu:

"Sayın Öcalan muhatap olarak Kürt sorununun çözümünde görüşmeler yapıyor, görüşmeleri kamuoyuna yansıyor.

Kendisinin özgürlüğü noktasında Kürt halkının ve dostlarının çok ciddi bir talep ve duruşu var ortada bu nedenle biz BDP olarak 12-13-14 Şubat tarihlerinde Batıkente bir serbest halk kürsüsü gibi bir platform oluşacak.

Orada insanlar görüşlerini söyleyecek ve duygu, düşüncelerini paylaşacaklar. Biraz o etkinlik ve çalışmaya davet içeren bir bilboard esas itibarıyla ve asılan fotoğrafta İmralı cezaevinde çekilen bir fotoğraf. Zaten bütün kanallarda yayınlanan sosyal medyada sayısını bile bilmediğimiz yüz binlerle tıklanan bir fotoğraftan söz ediyoruz.

Bu fotoğrafın o bilbordlara asılış amacı 15 Şubat yıl dönümüdür ve bu yıl dönümü sebebiyle yapılacak Batıkentteki etkinliktir. Toplatma kararı aslında yersiz bir karar hukuki dayanağı zayıf bir karar."