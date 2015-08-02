Diyarbakır'da 'Öcalan'a Özgürlük Yürüyüşü'ne izin verilmedi

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) öncülüğünde, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması amacıyla Diyarbakır'dan Bursa'nın Gemlik ilçesine yapılmak istenen yürüyüşüne izin çıkmadı.

Radikal'de yer alan habere göre, İmralı Adası'nda tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için Tutuklu ve hükümlü aileleri hukuk dayanışma dernekleri federasyon (TUHAD-FED) öncülüğünde aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının Diyarbakır'dan Gemlik'e düzenlemek istedikleri yürüyüşe valilik tarafından izin verilmedi. DBP Diyarbakır İl Başkanlığı önünden akşam saatlerinde aralarında HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, Diyarbakır milletvekilleri Çağlar Demirel, İmam Taşçıer ile çok sayıda HPD ile DBP yöneticilerinin de yer aldığı kalabalık bir grup toplandı. Parti binaları önüne gelip yürüyüşe katılmak isteyenler HDP ve DBP'nin gençlik kolları üyeleri tarafından tek tek arandı. HDP ve DBP'nin önünde toplananlar yürüyüşe eçtikleri esnada polis barikatıyla karşı karşıya kaldı. Partililerle görüşen polis yetkilileri yürüyüşün Diyarbakır Valiliği tarafından yasaklandığı belirterek, yürümelerine izin vermedi.



Yürüyüşe izin verilmemesinin ardından bir konuşma yapan HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Gemlik'e Öcalan'ın özgürlüğü için yürümek istediklerini ifade ederek, yürüyüşe izin verilmemesine tepki gösterdi. Şimdiye kadar yaşanan savaş ortamından hiç kimsenin fayda görmediğini aktaran Demirel, "Bugün yüzbinler İmralı'ya yürüyor şiarıyla, koster bozuksa, biz yürüyerek gidip, o kosteri de gerekirse yapıp, Öcalan ile görüşmeyi sağlayacağız dedik. Ama şuan Diyarbakır'da bir ordu ile kuşatılmış bir haldeyiz. Diyarbakır'da bir darbe yapılmak isteniliyor. Bu kadar polisin, panzerin kimin güvenliğini sağladığı açıkça ortadır. Bu halkın güvenliğini şuan tehdit ediyorlar. Yürümemize izin vermediler. Biz de Diyarbakır halkı olarak, bundan sonraki süreçlerde demokratik haklarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.



Taşlı saldırı, biber gazlı müdahale

HDP'li Demirel'in konuşmasının ardından kalabalığın dağılması esnasında yüzleri maskeli bir grup polise taşlı saldırıda bulunmasıyla polis göstericilere göz yaşartıcı biber gazı ve tazyikli su sıkarak müdahale etti.