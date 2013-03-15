Diyarbakır'da MOBESE'lerin kurulumunda esnafa danışıldı

Diyarbakır'da Polis MOBESE sistemi kurulacak yerleri şehir halkına danıştı. Kurulacak 41 MOBESE kamerası için esnafa bölgede en fazla asayiş olayları ile trafik kazalarının yaşandığı bölgeleri sordu

Doğan Haber Ajansı'ndan Canan Altıntaş ve Serdar Sunar'ın haberine göre, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Asayiş, Çocuk ve Trafik Şube Müdürü ile polis ekipleri, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, bölgede en fazla asayiş olayları ile trafik kazalarının yaşandığı bölgeleri sordu. MOBESE kameralarının bulunmadığı bölgelerde vatandaşların karşılaşabileceği olayları soran müdürler, esnaflara MOBESE'lerin nerelere kurulmasını istediklerini sordu. Esnaflar, bölgede daha çok trafik kazası ve trafik ihlallerin yaşandığını belirterek sokak aralarına da MOBESE kurulmasını istedi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Ata Akman, ilk olarak merkez Yenişehir İlçesi'nde başlayan uygulamanın daha sonra diğer ilçelerdeki esnaflarlada görüşülerek sonuca varılacağını söyledi. Akman, "Emniyet müdürlüğümüzce yeni MOBESE kameralarının kurulum yerleri için vatandaş soralım dedik. Esnafımızın da desteğini alarak böyle bir çalışma yapıyoruz. Bu şekilde MOBESE kamerası kurulacak yerlerin tespitini yapıyoruz" dedi.

'Polis gözüyle değil, halk gözü ile bakmak istedik'

KGYS Şube Müdürü Dr. İshak Çelik de, ilk etapta 41 noktaya Mobese sistemi kurmayı hedeflediklerini söyledi. Çelik, "Vatandaşlarımız bu konuyla ilgili bize mail atıyorlardı. Şuraya, buraya koyar mısınız gibi hatta bazıları cami minaresine bile kurulmasını isteyebiliyorlar. Bizler de bu talepleri toparlayarak sayın müdürümüzün de yönlendirmesiyle 41 ayrı noktaya kurmayı düşünüyoruz. Bizim MOBESE kameralarını kuracağımız yerlerin gerçekten stratejik olup olmayacağını, işe yarayıp yaramayacağını polis gözüyle değil de biraz da vatandaş gözüyle bakmak istiyoruz. Biz bu noktaları yerinde tespit etmek hem de gerçekten vatandaşın görüşlerini alarak bu görüşleri değerlendirmek için sokak çalışmalarına başladık. Bizim esnafla da fikirlerimiz çoğunlukla örtüşüyor. Fikirlerimizin örtüşmediği noktalar da oluyor. Biz suç odaklı bakıyoruz, vatandaş daha çok trafik ve hizmet amaçlı bakıyor. Bundan dolayı da vatandaşların görüşleri bizler için çok önemli."