Diyarbakır'da milyon dolarlık mücevherler sergilenecek

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, 29 Nisan\'da açılacak olan milyon dolarlık mücevherlerin sergileneceği 2\'nci Mezopotamya Mücevher fuarı için geri sayım başladı. Irak, İran ve yerli firmaların da katılacağı fuar için kentteki 5 otel kapatıldı. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Akkul, 3 gün sürecek fuarda yaklaşık 500 milyonluk mücevherin bulunacağını belirterek, fuarda 4-5 milyon değerinde altından yapılan Diyarbakır karpuzunun sergileneceğini söyledi.

Sedeks Fuarcılık tarafından Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenecek olan 2\'nci Mezopotamya Mücevher Fuarı\'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti\'nde düzenlenen toplantıya Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Akkul ve Sedeks Fuarclık Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yerdan katıldı. Mezopotamya Mücevher Fuarı\'nın Türkiye\'nin ikinci büyük fuar özelliğini taşıdığını belirten, Kuyumcular Odası Başkanı Akkul, fuara yurt dışı ve yurt içinden yatırımcıların katılacağını söyledi. Uluslararası bir fuar yapacaklarını kaydeden Akkul sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Fuarımıza yaklaşık 100\'e yakın firma katılacak. Başta İstanbul, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Mardin, Giresun ve Ankara\'dan firmalar katılacaklar. Ziyaretçi anlamında ise, Kuzey Irak Kürt bölgesi başta birçok yerden gelecekler. Irak\'tan 200\'e yakın kuyumcu esnafı fuarımıza katılacaktır. Aynı zamanda yurt dışından gelen tüm misafirlerimizi misafir ediyoruz. Erbil\'den İstanbul\'a kadar gelen tüm misafirlerimizle birlikte yaklaşık 5 bin ziyaretçi bekliyoruz. Mücevher fuarımızda altın, pırlanta, elmas, gümüş, saat ve ilgili makine ve cihazlar olacak. Ünlü mankenlerin katılımıyla takıların sunulduğu bir defile yapılacak. Başta sektör olmak üzere Diyarbakır ve bölge için bilinen algıyı bir nebze de olsa bu sayede değiştirmek amacımız. Türkiye\'nin 81 il oda başkanları eşleriyle birlikte, aileleriyle birlikte buraya gelecekler. Diyarbakır\'da bizim misafirimiz olarak 3 gün boyunca kentin tarihi, turizm alanları rehber eşliğinde gezdirilecek.\"

ALTIN KARPUZ DA SERGİDE

Mezopotamya Mücevher Fuarı\'nın Diyarbakır için önemli bir fuar olduğunu vurgulayan Akkul, \"Fuarın yapılacağı tarihlerde misafirlerimizi ağırlayacağımız otellerde boş oda bulunmuyor. Biz ev sahibi olarak 5 otelimizi biz kapatmış durumdayız. Gelen ziyaretçilerimize Diyarbakır\'ın ne kadar güvenli ve güzel bir şehir olduğunu kanıtlayacağız. Fuarımıza katılan 100\'e yakın firma yaklaşık ortalama 2 ton üzerinde altın yatırımı olacak. 2 ton altın ve değerli taşlarla birlikte elmas, pırlantalarla yaklaşık 500 milyon değerinde mücevher olacak. Geçtiğimiz fuarda kentin tarihinde önemli yeri olan dört ayaklı minarenin 52 kilo ağırlığında altın maketini sergilemiştik. Bu yıl da, Diyarbakır\'a has altından karpuz sergilenecek. Yaklaşık 4-5 trilyon değerindeki altın karpuz fuarda sergilenecek. Güzel bir fuar olacağını düşünüyoruz, hep birlikte Diyarbakır\'ı en güzel şekilde Türkiye ve uluslararası alanda, dünyada tanıtmaya hedefliyoruz\"diye konuştu.

\'FUAR HALKA KAPALI\'

Sedeks Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yerdan ise, güvenlik anlamında her hangi bir sıkıntı olmadığını yatırımcılara anlattıklarını ifade ederek, \"Kıymetli mücevher ve altınlar geliyor. Türkiye\'de ikinci büyük fuar olacak. Diyarbakır için çok önemli, ikinci yılında uluslararası kimliğe kavuşan bir fuar oldu. İkinci yılında uluslararası fuarı yapmak çok zordur. Ama, biz ikinci yılında 150-200\'e yakın Irak, İran\'dan gelecek olan kişiler var. Buradan altın ihracatımız maalesef yok, biz buradan altın ihracatı yapma kapılarını da zorladık. Devlet nezdinde bu girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bu kadar ciddi bir fuar yapılması Diyarbakır için çok önemli, birçok otel kapılarını kapattı. Fuar tamamıyla dolu, en önemlisi imalatçı firmaların bu organizasyonda olması, pırlanta, külçe altın firmaları da fuarda yer alacak. Yurt dışından gelecek olan ziyaretçiler için de özel koleksiyonlar hazırlayacaklar. Fuarımıza sadece firmalar katılacak, halkı maalesef alamıyoruz. Çünkü, toptana dönük bir organizasyon olduğu için. Katılımcılarımızın da talebi de bu yönde oldu, koleksiyonlar sergilenecek. 3 gün olacak fuarımız, ilerdeki dönemde 4-5 güne çıkarırsak o fuarda halkımızın da katılımını sağlayacağız\"diye konuştu.



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