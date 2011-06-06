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Diyarbakır'da MHP mitingi öncesi sıkı güvelik önlemleri alındı

Diyarbakır'da bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı miting öncesi sıkı güvenlik önlemleri alındı.

06 Haziran 2011 03:00

T24- 16 sene sonra Diyarbakır'da bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı miting öncesi sıkı güvenlik önlemleri alındı. 4 binin üzerinde polis görevlendirildi.





İstasyon Meydanı'nda uzman köpeklerle bomba araması yapılırken il dışından gelen partilileri taşıyan araçlar şehir merkezi sokulmadan çever yolundan güvenli bir şekilde kent içine alındı.MHP'nin Diyarbakır'da 16 yıl aradan sonra düzenleyeceği miting için kentte sıkı güvenlik önlemleri alındı. Mitingin düzenleneceği İstasyon Meydanı'ndaki çevre binalara keskin nişancılar yerleştilirken, alanda dedektör köpeklerle bomba araması yapıldı. İstasyon Meydanı'na giden cedde ve sokaklar mitingten saatler önce trafiğe kapatıldı. Miting için Diyarbakır'a çevre illerden 500 çevik kuvvet polisi ile Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve panzerler takviye olarak geldi.MHP mitinginde Diyarbakır'da 4 binin üzerinde polis görevlendirildi.

MHP'nin mitingine katılmak üzere çevre illerden gelen partilileri taşıyan araçlar kentin girişlerinde durdurulup, gelişi güzel şehir merkezine girilmesine izin verilmedi. Araçlar polis eskortları eşliğinde çevre yoluna götürülerek, buradan yine güvenli bir şekilde miting alanına gidişleri sağlandı.


Surlarda önlem alınmış, mitinge 50 kişi katılmıştı


1995 yılında MHP Lideri Alpaslan Türkeş'in Diyarbakır'ın Dağkapı meydanındaki mitingi nedeniyle Özel Harekatçılar surlarda önlem almıştı... Türkeş 50 kişinin toplandığı miting yapmıştı...

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