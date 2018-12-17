Diyarbakır'da meteorolojiden sağanak uyarısı

DİYARBAKIR, (DHA)- METEOROLOJİ 15\'inci Bölge Müdürlüğü Diyarbakır\'da kuvvetli yağış beklendiğini bildirerek, vatandaşları ani sel ve su baskınları ile oluşabilecek heyelanlara karşı uyardı.

Meteoroloji 15\'inci Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi\'nden bugün sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, \"Bugün Diyarbakır ve çevresinde meydana gelecek yağışların yerel olarak kuvvetli (20-40 mm.) olabileceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek; ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır\" denildi.

Şiddetli yağış oluşacağı belirtilen açıklamada, ani sel ve su baskınları ile heyelan gibi muhtamel riskler oluşabileceği kaydedildi. Açıklamada trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tedbirli olunması istendi.

Diyarbakır\'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı\'nın aşırı yağışlardan dolayı baraj kapağının kopmasının ardından Diyarbakır, Batman, Hasankeyf ve Şırnak\'ın Cizre ilçesine kadar olan güzergahtaki bir çok alanda tahribat oluşmuş şans eseri can kaybı yaşanmamıştı.