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Ekonomi

Diyarbakır'da Mermercilik Sanayi Sitesi kurulacak

Sanayi Bakanı Nihat Ergün, Diyarbakır’a Mermercilik Sanayi Sitesi kurulacağını açıkladı.

25 Haziran 2010 03:00

T24- Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Teknogirişim Sermayesi Desteği Tanıtım Toplantısı’na katıldı.


PKK’nın bölgeye yapılacak yardımın önünde büyük bir engel olduğunu söyleyen Bakan Ergün, şöyle konuştu:


''Terör örgütü, bir orta malına dönerek, herkesin kendi amaçları istikametinde kullanabileceği bir noktaya geldi. Türkiye'nin bu güç merkezi haline gelmesi sırasında terör örgütüne iş havale edenlerce bir maşa olarak bu örgütün kullanıldığını görüyoruz.


Biz ne kadar kararlı olursak, yapacağımız yatırımlarda, yapacağımız işlerde ne kadar kararlı olduğumuzu gösterirsek, örgüt ve eylemleri de o kadar başarısız olur. Eğer toplumda bir denge kaybı olursa, toplumun, iş adamlarının geri çekilmesi söz konusu olursa, o zaman terörün amaçlarına istemeden de olsa hizmet etmiş oluruz.''


Bölgede en büyük ve en çok göç alan ili olan Diyarbakır'da işsizlik sorunu yaşandığını dile getiren Ergün, ''Diyarbakır'da Irak'a ve Ortadoğu ülkelerine ciddi manada ihracat yapabilecek potansiyel var” diye konuştu.


Diyarbakır'da 30'a yakın mermer çeşidi olduğunun altını çizen Ergün, kente “Mermercilik Sanayi Sitesi” kurulacağını açıkladı.


Ergün, bu sayede kentteki 20-30 bin kişiye iş olanağı yaratılacağını ifade etti.

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