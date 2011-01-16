Diyarbakır'da Kürtçe 'Pop Star' heyecanı

T24

TRT’nin Kürtçe Kanalı TRT 6’nın organize ettiği Türkçe ’Türkünü söyle’ anlamına gelen Kürtçe ’Strana xwe beje’ yarışmasının Diyarbakır elemeleri başladı. DSİ Konferans Salonu’nda bugün ilki yapılan ve yarın da sürecek olan elemelere yaklaşık 100 yarışmacı katılırken, erkeklerin daha fazla ilgi gösterdiği görüldü. Sabahın erken saatlerinde yarışmanını yapılacağı salon önünde toplanan adaylar, jüri önüne çıkmadan türkülerini söyleyerek, sahneye ısınmaya çalıştı.Adaylar, Kadir İpek, Şeyhmuz Esenkuş, Hatice Mekan, Metin Yiğit’ten oluşan jüri karşısına çıktı. Adaylar Kürtçe seslendikleri türküleri en iyi okumak için çaba harcarken, heyecanlananlar da oldu.Elemeler Türkiye’nin farklı illerinin yanı sıra Irak’ın Erbil kenti ile Almanya ve İsveç’te de gerçekleştirilecek. TRT 6 Koordinatörü Fetullah Kırşan, elemelerde dereceye giren adayların daha sonra İstanbul’da yarışacaklarını söyledi. Türkiye’de çeşitli televizyonlarda Türkçe şarkı yarışmaları yapıldığını hatırlatan Kırşan, yarışmaya Diyarbakır’dan büyük ilgi gösterildiğini ifade etti. En iyi Kürtçe şarkıyı söyleyen yıldızı İstanbul’da belirleyeceklerini belirten, Kırşan, yarışmanın birincisine İstanbul’da daire ödülü vereceklerini açıkladı.