Diyarbakır'da Kürtçe 'Çanakkale' afişi

T24 - Diyarbakır Valiliği, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde kentin çeşitli yerlerine Türkçe ve Kürtçe afişler astı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 97'inci yıldönümü nedeniyle Diyarbakır ve Çanakkale Valiliği ortak bir proje gerçekleştirdi. Proje kapsamında Diyarbakır'da başta Valilik olmak üzere 10 değişik noktaya Türkçe ve Kürtçe afişler asıldı.

CNNTürk'te yer alan habere göre; üzerinde Çanakkale Zaferi'nin sembol isimlerinden Seyid Onbaşı'nın 250 kiloluk top mermisini taşırken fotoğrafı bulunan afiş, vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi.

İlki Diyarbakır Valiliği girişindeki billboarda asılan afişte Türkçe "Kucaklaşmamız bayramları olacak' ve aynı anlama gelen Kürtçe, 'Hembez kirina me, We bibe cejna wan' ifadeleri yer aldı. Afişin Kürtçe yazılan bölümünde 'W' harfinin de kullanılması dikkat çekti. Hazırlanan afişlerin Valilik görevlilerince Valilik binası önü, Diclekent, Ofis başta olmak üzere kentin 10 ayrı noktasına asılacağı belirtildi.

Seyid Onbaşı'nın fotoğrafı üzerine yapılan afişin sol üst köşesinde Kürtçe ve Türkçe ifadeler yer aldı. Afişin altında ise, yazar Yahya Kürekçi'nin,"Pehlivan gibiydi Seyyid. Arkadaşları ona bu yüzden 'Koca Seyyid' derlerdi. Çanakkale cephesine geldiğinde bayramın ikinci günüydü. Bayram sevincini yaşayamamıştı.

Çünkü, bütün millet gibi o da bayram sevincinin ne zaman yaşanacağını çok iyi biliyordu. Düşmanı kovmadan zulmü durdurmadan gülmeyi ve sevinmeyi haram kılmışlardı kendilerine. Vatanın bayramı, Seyyid'in bayramı olacaktı" yazısı yer aldı.

Diyarbakır'daki afişi gören vatandaşları ilgiyle izledi. Vatandaşlar, "Bu olumlun bir adım. Bunun Kürt sorununun, toplumsal barışın sağlanması adına önemli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz" dedi.